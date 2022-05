Saponara e un rinnovo concordato tra le parti. Resta solo un particolare da stabilire

A meno di sorprese, Riccardo Saponara e la Fiorentina andranno ancora avanti insieme. C’è da rinnovare il contratto al trequartista-attaccante esterno, che è in scadenza a giugno 2022. Ma c’è anche un accordo verbale tra le parti per farlo, così come confermato dallo stesso giocatore dopo la partita giocata dai viola contro la Juventus.

Resta da stabilire solo un particolare: prolungare l’accordo di un altro anno, in maniera secca, o aggiungere un’opzione a favore della società per l’anno successivo.

L’ex giocatore di Empoli e Milan ha trovato l’habitat giusto a Firenze con Italiano in panchina. Un rapporto forte quello tra i due e lo si è visto in campo quest’anno.