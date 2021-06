Saponara e un ritorno in Liguria difficilissimo da ipotizzare. Mentre Ricci…

Firenze-La Spezia, La Spezia-Firenze: ci sono tante vicende che si intrecciano su questa strada. Ovviamente tutto parte con Italiano che sta per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina dopo aver rescisso il proprio accordo con il club di Platek.

Ma su La Nazione si legge che è difficilissimo ipotizzare il ritorno di Saponara nella città ligure. Viceversa sarebbe più che possibile passaggio dell’ormai svincolato Ricci alla Fiorentina. In questo caso non ci sarebbe bisogno di una mediazione tra società che non stanno certo vivendo il momento di maggiore accordo tra di loro.