Ci siamo: Riccardo Saponara è pronto per firmare per un’altra stagione con la Fiorentina. Oggi è andato in scena un nuovo contatto positivo tra le parti, si tratterà di un accordo di una stagione con opzione per la seconda.

Quanto anticipato nelle scorse settimane e giorni è sempre più confermato, svelata anche la durata dell’accordo da parte di TMW. Il classe ’91 romagnolo è pronto a proseguire ancora sotto la guida di mister Italiano dopo una stagione positiva.