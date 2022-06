Saponara-Fiorentina, avanti insieme. La fiducia di Italiano e quell’accordo verbale solo da finalizzare. I dettagli

Quella da poco conclusa è stata una stagione certamente positiva per Riccardo Saponara. Sotto molti aspetti, il centrocampista offensivo della Fiorentina è andato ben oltre le aspettative, anche al di là del puro impatto dei numeri. 3 reti, 4 assist, ma tantissime le giocate importanti e ricche di personalità del trequartista di Forlì. Sono state ben 34 le presenze totali delle quali 16 da titolare. Saponara è stato rivitalizzato da mister Italiano, che lo aveva avuto l’anno prima a La Spezia, dimostrandosi elemento molto utile in campo oltre che uomo spogliatoio stimato e coccolato. Riccardo è un ragazzo di grande sensibilità e di non banale profondità, molto apprezzato anche dai tifosi.

Il classe ’91 romagnolo compirà 31 anni il prossimo dicembre ed il suo contratto scadrà tra meno di 2 settimane. Da parte del ragazzo c’è la piena volontà di restare alla Fiorentina, forte anche del gradimento e della fiducia dell’allenatore. ‘Sul rinnovo c’è un accordo verbale: sono certo che troveremo l’impresa’, ha detto Saponara dopo la vittoria con la Juventus che ha chiuso l’annata gigliata. E la sensazione è che il ragazzo farà parte del gruppo viola anche nella prossima stagione.

Si era parlato anche di un interessamento della Lazio per il calciatore, ma il rinnovo di Saponara sembra imminente ed in assoluta discesa. Da capire se il giocatore firmerà per due anni o soltanto per una stagione con annessa opzione, ma il futuro dell’ex Empoli a meno di sorprese sarà ancora in riva all’Arno.