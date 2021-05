Saponara ha deciso il suo futuro: possibile la rescissione con la Fiorentina

Terminato il prestito allo Spezia, Riccardo Saponara è tornato alla Fiorentina. Il suo contratto con il club di Rocco Commisso scade nel 2022, ma il trequartista sembra già avere le idee chiare sul proprio futuro. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’ex Empoli starebbe trattando con la società gigliata la rescissione del contratto.

L’intenzione di Saponara sarebbe quella di tornare allo Spezia a parametro zero, spalmando lo stipendio che riscuoterà nella prossima stagione dalla Fiorentina in due anni. Il profilo è molto gradito al tecnico spezzino, Vincenzo Italiano, anche se la permanenza in Liguria di quest’ultimo è tutt’altro che certa.