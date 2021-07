Saponara: “Ho raggiunto la mia maturità calcistica. Sottil il più vicino ad esplodere, ma ci sono altri ragazzi promettenti”

MOENA- Riccardo Saponara è uno dei protagonisti del ritiro della Fiorentina. Il centrocampista viola ha parlato in conferenza stampa: “Nella mia carriera ho avuto tanti alti e bassi, con diverse problematiche fisiche che hanno rallentato la mia crescita. Sono finalmente maturo, sia sul campo che dentro lo spogliatoio. I ricordi dell’annata con Pioli sono ancora vivi, è stato l’ultimo periodo in cui la Fiorentina ha reso in proporzione alle sue qualità. Si è creato un legame forte, non solo per la morte di Davide ma per il gruppo che eravamo”.

Prosegue così Saponara“. Ho sempre ammesso i miei errori per trarne giovamento: sono un ragazzo particolare, ho vissuto momenti di successo e altri di delusione. Ho dei rimpianti per quello che avrei potuto fare, ma non mi interessa: a quasi trent’anni sono felice e mi godo tutto quello che arriva. Voglio solo divertirmi e ripagare la fiducia. Giovani interessanti? Ho sempre avuto un debole per Dalle Mura e Dutu, sono due ragazzi molto promettenti. Il più vicino ad esplodere è Sottil: ha già esperienza in Serie A, questo potrebbe essere il suo anno. Anche Maleh è un giocatore interessante”.