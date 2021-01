Saponara: “Ho visto come gioca lo Spezia e non ci ho pensato due volte. Mi manca il ritmo partita ma mi sento bene”

Dopo l’esordito con la sua nuova maglia nel finale di Napoli-Spezia, oggi Riccardo Saponara si è presentato in conferenza stampa. Questi i passaggi salienti dell’ex centrocampista della Fiorentina:

“Con il diesse Meluso ho un ottimo rapporto dopo l’esperienza di Lecce. Già in estate volevamo ritrovarci ma non è stato possibile e ora la sua fiducia mi ha spinto a venire subito. In più ho visto come gioca lo Spezia e non ci ho pensato due volte. Con Italiano avevo parlato anche in passato e mi ha trasmesso da subito i suoi principi e questo modo di lavorare porta sempre risultati. Mi sento bene. Nonostante a Firenze abbia collezionato solo due presenze ho trovato una continuità negli allenamenti costante. Mi manca il ritmo partita ma penso che potrò ritrovare anche questo aspetto. Il ruolo? Nasco trequartista ma posso giocare anche come mezzala o mezzapunta.”