Saponara: “Il mio pestone ad Italiano non era volontario…ma se lo meritava. La Conference ci ha condizionati, ora è tornata la vera Fiorentina”

L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha parlato dopo la vittoria ottenuta dalla squadra in Lettonia: “L’impatto con la Conference ci ha condizionati, nell’ultimo mese però siamo ritornati la vera Fiorentina. Siamo una squadra che non può prescindere dall’essere al completo. Cercheremo di portare a casi altri punti prima”.

Saponara racconta una scenetta avvenuta dopo la sua rete: “Il mio pestone ad Italiano non era volontario, ma se lo meritava (ride ndr). Questo perché mi stimola e mi stuzzica tanto in allenamento. Volevo abbracciarlo per fargli sentire tutto il mio calore”.