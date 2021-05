Saponara inguaia il Torino e salva lo Spezia, l’Atalanta invece si qualifica per la Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tanti gol nei primi due anticipi della 37esima giornata di Serie A, con squadre in zona Champions e in zona salvezza. Spettacolo a Genova dove l’Atalanta ha battuto il Genoa per 4-3, rischiando la rimonta nel finale dopo lo 0-3 del primo tempo: a segno Zapata, Malinovskyi e Gosens, poi nella ripresa la rete di Shomurodov e quella di Pasalic, prima del rigore di Pandev e della seconda rete dell’uzbeko per il 3-4 finale.

A La Spezia invece scontro salvezza e vittoria fondamentale e decisiva dei padroni di casa contro il Torino per 4-1: doppio vantaggio iniziale con un ottimo Saponara, decisivo, e il rigore di Nzola. A inizio ripresa rigore vincente di Belotti ma poi ancora Nzola e nel finale Farias hanno arrotondato il punteggio. Granata ora davvero inguaiati, con una gara da recuperare contro la Lazio ma soprattutto con lo scontro diretto decisivo con il Benevento all’ultima giornata.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio* 67, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 36, Torino*, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20. (* una partita da recuperare)