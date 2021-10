Saponara: “Italiano ripone fiducia in me. Se avessi segnato mi sarei goduto tanto questo momento, sarebbe stato coronamento ad una grande prestazione”

Uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina contro il Cagliari è stato sicuramente Riccardo Saponara.

Il fantasista viola ha sfiorato la realizzazione personale con un tiro a giro semplicemente bellissimo, che si è schiantato contro il palo: “Sarebbe stato un bel gol – ha detto Saponara a DAZN – me lo sarei goduto veramente tanto, perché ancora non ho segnato sotto la nostra curva. Sarebbe stato un bel momento e il coronamento di una grande prestazione personale e di squadra”.

Poi ha aggiunto: “Sto lavorando duramente, il mister sta riponendo fiducia in me, anche se è solo la seconda partita da titolare che gioco. Siamo tutti parte integrante di un progetto e l’allenatore ci fa girare un po’ tutti. C’è concorrenza, i giocatori sono forti e cercherò di dare sempre il mio contributo”.

Su Lazio-Fiorentina: “E’ precoce per noi guardare la classifica. Andiamo a giocare contro una squadra che per tanti aspetti gioca in modo speculare al nostro. Avremo probabilmente meno in mano il pallino del gioco rispetto al solito. Sarà una bella partita, sicuramente aperta”.