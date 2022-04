Saponara: “La Fiorentina deve lottare per questi obiettivi ogni stagione. Italiano ha cambiato tutto”

L’esterno d’attacco della Fiorentina Riccardo Saponara, intervistato dal media polacco Przeglad Sportowy, si è soffermato su più temi.

“Stiamo andando molto bene, un club come la Fiorentina deve lottare per questi obiettivi ogni stagione. Con l’arrivo di Italiano in panchina, siamo tornati dove dovremmo essere. Il mister ha il carattere giusto per trasmettere a tutti i giocatori le sue idee e fa di tutto per assicurarsi che la rosa lo segue”.

Saponara si sofferma sulle novità introdotte dal tecnico viola: “Come prima cosa ha cambiato l’impostazione, passando dal 3-5-2 al 4-3-3: dopodiché, ha puntato molto sulla pressione alta. Il suo è un calcio offensiva, basato sul tenere il possesso del pallone il più a lungo possibile. Mi piace molto”.