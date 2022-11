Saponara: “La Fiorentina è tornata, finalmente tiriamo fuori le nostre qualità. Questa squadra punta a grandi obiettivi”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara, decisivo contro la Salernitana con un assist fantastico per Jovic, ha parlato così a DAZN dopo la partita: “Siamo tornati. Questo è lo spirito giusto, quando giochiamo così la nostra qualità viene fuori. Sono contento che siamo tornati a esprimerci, è bello giocare così e vincere davanti alla nostra gente. Venivamo da un momento difficile, ma oggi raccogliamo la quinta vittoria consecutiva e ora vogliamo andare a Milano per toglierci una soddisfazione grande”.

E poi ha aggiunto: “Il momento difficile non è stato colpa di nessuno. Ci sono stati tanti infortuni, e una competizione nuova a cui non eravamo abituati. Quanto a me, vivo bene la concorrenza perché vuol dire che ci sono giocatori importanti. Il mister mi avevo chiesto di incidere e sono felice di essere riuscito a fare una giocata decisiva. Contro il Milan sarà una battaglia, ma questa è una squadra che vuole raggiungere grandi obiettivi”.