La strada per la cessione di Riccardo Saponara sembra essere stata tracciata dalla Fiorentina. Il trequartista potrebbe tornare a giocare in Liguria, ma stavolta niente Genoa né Sampdoria. In corsa c’è il neopromosso Spezia. Il dg del club è quel Mauro Meluso che la scorsa stagione l’aveva portato a Lecce.

Sempre in tema cessioni c’è da registrare il no pronunciato da Kevin Prince Boateng l’ipotesi di potersi trasferire negli Stati Uniti. Questo perché vuol restare a giocare in Europa.