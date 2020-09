Saponara “messo in mostra” per attirare acquirenti? Intanto la sua permanenza potrebbe non essere impossibile

Alla fine resta a Firenze? E’ lui il “nuovo” centrocampista? Tra dubbi e ironia, il tema Saponara spopola in mezzo ai tifosi e agli addetti ai lavori. Già, perché in queste prime uscite della Fiorentina lo si è sempre visto in campo, nel centrocampo disegnato da Iachini. Merito senz’altro dell’assenza dei nazionali, fatto sta che Saponara ha giocato 55 minuti anche ieri contro la Lucchese. Non brillanti, peraltro, visto che l’ex Empoli è apparso abbastanza lento nei momenti in cui doveva finalizzare. Non si discute la sua visione di gioco, più che discreta, ma la forma potrebbe non essere adatta a far parte della rosa della Fiorentina. Cosa significa allora questo utilizzo da parte di Iachini? Mancanza momentanea di alternative o necessità di metterlo in mostra per trovare degli acquirenti? Probabilmente tutte e due le cose, con un’unica certezza: Saponara al momento sembra davvero poter rimanere. E tra chi qualche moneta ce la scommetterebbe ancora e chi invece ha smesso di crederci definitivamente, Firenze aspetta di conoscere il futuro di uno dei tanti possibili esuberi.

