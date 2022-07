Saponara: “Nel mio ruolo c’è tanta competizione, ma ho voglia di mettermi ancora in mostra. La società ha dimostrato di voler far bene con gli investimenti”

MOENA – In conferenza stampa ha parlato Riccardo Saponara. Queste le parole del giocatore viola su diversi temi, tra cui la continuità con lo scorso anno: “Non siamo partiti con grandi aspettative la scorsa stagione. Quest’anno dobbiamo continuare a crescere e migliorare l’identità che il mister vuole da noi, aiutando anche i nuovi. Prima loro trovano l’integrazione nel gruppo meglio è per tutti. Dobbiamo vincere ogni partita e scendiamo in campo per questo. Le aspettative saranno più alte e sarà più difficile perché verremo affrontati dagli avversari con una consapevolezza diversa”

E sul ritiro: “Al momento qui a Moena stiamo rivedendo i concetto dello scorso anno. Nel momento in cui tutti ci metteremo in pari, potremo migliorare tantissimo tutti insieme. Voglio migliorare lo score dello scorso anno. C’è tanta concorrenza nel mio ruolo, ma io ho altrettanta voglia di mettermi in mostra, visto che, speriamo, ci saranno diverse partite in più”.

E sull’Europa: “Per me è una cosa bellissima, darò tutto per fare bene anche in quella competizione. Sono arrivato a Firenze in un momento di transizione per la società. Contro il Borussia, l’ultima volta in Europa League è finita in malo modo. Quest’anno speriamo vada diversamente e abbiamo voglia di farlo, anche insieme alla società, che credo abbia fatto vedere quanto voglia fare e investire per questa piazza”.

E su Italiano: “E’ un allenatore completo, ha cominciato a farsi conoscere nell’ambiente italiano. Sa migliorare i suoi ragazzi. Ho avuto mister simili a Italiano, il loro calcio diverte e hanno una gestione della palla diversa da tutti quanti. Penso che l’andamento delle partite sia dipeso anche dalla realizzazione di quanto provato in allenamento”.