Saponara panchinaro di lusso ieri, ma contro il Benvento servirà tutta la sua qualità

Nella sfavillante gara dei viola contro la Salernitana l’esterno della Fiorentina Riccardo Saponara non ha trovato minutaggio. Il tecnico Vincenzo Italiano ha evidentemente preferito preservarlo con tutta probabilità per la prossima gara di Coppa Italia contro il Benevento in programma mercoledì. Un lusso in panchina verrebbe da dire, visto che il giocatore è tornato nelle scorse gare ad essere un giocatore decisivo come lo era stato prima di approdare a Firenze.

Eppure il rapporto con Italiano è stata la chiave della sua rinascita. Dopo anni di panchine, prestiti e problemi fisici l’ex Empoli ha trovato la sua dimensione congeniale, da titolare o subentrante. L’estro non gli è mai mancato, ma la fiducia da parte di Italiano dopo la scorsa stagione trascorsa insieme allo Spezia si è rivelata decisiva. Gol belli e giocate di fino, dinamismo e qualità lo rendono nuovamente uno dei giocatori più duttili e affidabili del campionato nel suo ruolo. In pochi ci avrebbero puntato ad inizio campionato, ma Saponara ha saputo tirar fuori il meglio del suo repertorio.

Va precisato che Italiano ha saputo trarre il meglio per ora da quasi tutte le pedine a disposizione, ma per il fantasista viola è stato decisivo il cambio di mentalità impresso dal tecnico e una collocazione tattica dove ha dimostrato di poter fare magie. Insomma, è tutto un altro Saponara, e il merito di questa evoluzione è si del tecnico, ma anche dello stesso giocatore che si è fatto trovare disponibile e pronto per la stagione della sua riscossa che può riprendere dalla gara di Coppa Italia.