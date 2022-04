Saponara: “Potevamo chiuderla prima per quanto creato ma è stata una grande partita. Ho voglia di segnare più gol”

Poi prosegue: “Il fatto che la Fiorentina abbia più vittorie casalinghe in serie a insieme all’Inter ritengo che vada di pari passo con quello che stiamo proponendo. Cercheremo di continuare così per della stagione e proveremo a toglierci qualche soddisfazione in più. Non era comunque affrontare facile oggi. C’era da preparare una gara e il mister aveva tanti assenti per le Nazionali. Chi è rimasto a lavorare a Firenze ha lavorato in modo ottimale ma credo che anche chi è andato in Nazionale abbia fatto lo stesso. Poi è evidente che ti ritrovi a preparare la partita in due giorni ma il nostro credo è ben chiaro”

Sull’interpretazione della gara afferma: “Abbiamo vissuto un primo di tempo con un po’ di folate, magari con una manovra meno ragionata. Le giocate di Castrovilli e Gonzalez ci hanno aiutato a spezzare le linee avversarie. Nel secondo tempo poi con loro in dieci abbiamo fatto un calcio più ragionato. Potevamo chiuderla prima ma siamo andati molto bene”.

E sulla sua sua prova aggiunge: “Non è stata una partita perfetta la mia, mi piacerebbe ma la perfezione difficile da raggiungere. Magari con un gol a oggi sarebbe stata tale, però sono contento sono contento che la squadra abbia vinto, il mio contributo l’ho dato ma vorrei fare qualche gol in più perché ho voglia di esultare”.