Saponara ricorda Astori e Bryant: “Eravate giovani e forti, eppure…” FOTO

Con un post pubblicato su Instagram, Riccardo Saponara ha voluto ricordare Kobe Bryant, scomparso nella serata di ieri per un incidente in elicottero. L’ex Fiorentina ha omaggiato anche Davide Astori, la cui perdita per Ricky rappresentò davvero un brutto colpo.

“Eravate belli, giovani, forti.

Eppure, tutti siamo vincibili.

La fine è proprio lì, dietro l’angolo, ci aspetta subdolamente e ineluttabilmente.

Voglio che le vostre storie siano per me promemoria.

Il percorso è breve ed io non voglio perdere tempo tergiversando.

Voglio osare con rischio e azzardo, talvolta sbagliando ma sicuramente provando, così impedendo a contesti costrittivi o apparenti auto-limitazioni di privarmi delle gioie e scoperte che questo viaggio, più o meno lungo, mi può dare.

‘Kobe is blessed‘”.