Saponara: “Sarò sempre grato a Italiano perché mi ha dato l’opportunità di esprimermi con questa maglia. Mi congratulo con Amrabat, da quasi partente è diventato un giocatore fondamentale”

L’esterno della Fiorentina Riccardo Saponara ha espresso a DAZN le sue emozioni per la stagione giocata con la Fiorentina culminata con la conquista di una qualificazione in Europa.

“Era tanto tempo che non vivevo una serata così calda e romantica. Abbiamo giocato una grande partita e festeggiato con i nostri tifosi che hanno messo in piedi una cornice meravigliosa. Chiudere senza l’Europa sarebbe stata una delusione enorme per il campionato giocato quest’anno. Abbiamo allineato tutti i punti dopo una stagione emozionante, deludente in alcune situazioni quando abbiamo preso batoste inaspettate, ma ritengo che dall’inizio del campionato fino ad oggi siamo stati molto costanti. Poi abbiamo mantenuto un equilibrio di squadra che ci ha portato oggi a festeggiare e ritengo che ci sia da essere orgogliosi perché dopo annate difficili come quelle precedenti questo è un risultato davvero storico. Con Italiano mi sento come un pesce nell’acqua. Con il mister è nato subito un rapporto d’intesa sia calcistico e umano fin dalla stagione precedente. Quest’anno poi mi ha dato l’opportunità di potermi esprimere anche in questo palcoscenico. Gli sarò sempre grato perché avevo tanta voglia di poter dare a Firenze e alla Fiorentina quello che non mi era mai riuscito e mi sono tolto tante soddisfazioni”.

E alla domanda su quale sia stato il suo giocatore preferito della Fiorentina in questa stagione risponde: “Difficile sceglierne uno. Ma oggi mi sono congratulato con Amrabat perché è un giocatore che è arrivato qui con tanta aspettativa. Quest’anno sembrava quasi un partente e per tutta la stagione ha visto giocare Lucas Torreira dalla panchina. Lui però ha dimostrato una grandissima professionalità e quando è stato chiamato in causa s’è fatto trovare presente. Nell’ultimo periodo ha avuto anche lui le soddisfazioni che meritava giocando titolare nelle partite importanti e dando il suo fondamentale contributo”.