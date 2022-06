Saponara, siamo a una svolta? Incontro al centro sportivo della Fiorentina, presente il procuratore del calciatore. In ballo il destino anche di un altro giocatore

Incontro in corso, nel momento in cui scriviamo, al centro sportivo della Fiorentina tra il procuratore Luca Puccinelli e la società viola.

In ballo ci sono i destini di due giocatori: Riccardo Saponara e Christian Dalle Mura.

Per quanto riguarda il primo si discute la possibilità che possa essere prolungato il suo contratto che è in scadenza a fine mese. Sabato scorso avevamo scritto che ci sarebbe stato questo incontro e che le sensazioni che si respiravano erano positive. Vedremo se la discussione in essere porterà alla fumata bianca o meno.

Quanto al giovane difensore probabilmente verrà prospettata un’altra cessione in qualche società o di B o di C.