Saponara: “Sottil ha delle qualità che vorrei vedere fino in fondo. Vi dico un pregio e un difetto di Italiano”

Il centrocampista della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha parlato dal palco del Viola Village di Moena.

Ecco le sue dichiarazioni: “Durante il tempo libero vorrei fare tante cose, ma stamattina ad esempio sono uscito dal campo sulle ginocchia e non ho potuto fare altro che mettermi sul letto. Il giovane che mi ha stupito di più è Sottil: ha delle qualità che vorrei vedere fino in fondo. Appena si decide a darsi una svegliata, può diventare un giocatore veramente importante. I tifosi mancano a tutti noi, sia giocare in casa col pubblico a favore che in trasferta col tifo contro. Ruolo? Arrivato a Spezia, il mister mi chiese dove mi trovassi meglio. Gli ho detto da esterno e mi ha utilizzato lì e sta proseguendo a farlo nel ritiro. Fare il regista è un’opzione che in tanti mi hanno sempre proposto, ma preferisco giocare in una zona di campo più avanzata. Partire con la Roma ci è indifferente, il nostro obiettivo è crescere. Un pregio del mister è che riesce a valorizzare tutti i giocatori della rosa, una delle cose peggiori è che non è delicatissimo negli allenamenti (ride, ndr)”.