Saponara trasforma palloni banali in originalissime occasioni da gol. Odriozola dà una sveglia alla fascia destra

Un rigore sblocca risultato e al Franchi va in scena, più o meno, il replay della gara contro il Cagliari. Fiorentina di nuovo forte con le deboli, è questo il suo pregio se si eccettua l’inciampo col Venezia, e debole con le forti, a parte la scorribanda di Bergamo.

Vlahovic conferma freddezza e precisione dal dischetto e non solo. La tripletta gli consente di portarsi il pallone a casa (c’è ancora qualcuno che lo vuole in tribuna?). Saponara è capace di insegnare calcio se il ritmo non si fa indiavolato.

Vlahovic – 8 – Sul dischetto stavolta nessuna incertezza e la solita sentenza per il portiere avversario. Raddoppia e chiude in tripletta tra gli applausi.

Saponara – 7,5 – Trasforma palloni banali in originalissime occasioni da gol. Libero da odiose marcature, può sfoggiare il suo sapere calcistico, senza affanni.

Odriozola – 7 – Dà una sveglia alla fascia destra della squadra portando ritmo, velocità ed assist.