Saponara, un altro ex che prova a mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina sulla strada della salvezza

Nelle ultime stagione Riccardo Saponara è stato più ex che giocatore viola ma di fatto il suo contratto appartiene alla Fiorentina fino al 30 giugno 2022: dopo qualche timido e trasparente spezzone in maglia viola, a gennaio è andato in prestito ancora in Liguria, ma stavolta allo Spezia. Con la guida di Italiano il classe ’91 si è ritrovato e sta dando il suo contributo, in una lotta salvezza che vede paradossalmente proprio la squadra viola tra le sue avversarie principali. E il paradosso si allarga se si considera che anche a Cagliari c’è un calciatore della Fiorentina in prestito, si tratta di Alfred Duncan, con i rossoblu di Semplici (altro ex ma almeno non in prestito…) sta risalendo la china, mettendo il fiato sul collo ai suoi ex compagni. Ieri il gol dell’1-1 a Verona per Saponara, oggi il ghanese sarà di scena a Napoli: entrambi della Fiorentina ed entrambi impegnati per ‘metterla in difficoltà’.