Saponara, valutazioni in corso. Rinnovo in salita ma niente verdetto: la Fiorentina prende tempo. I dettagli

Per il momento tra Saponara e la Fiorentina è tutto rimandato a fine stagione. Dopo il rinnovo annuale sancito la scorsa estate, ora la dirigenza viola valuta il futuro del classe ’91 romagnolo. Saponara è stato forse troppo frettolosamente bollato come comprimario nella rosa gigliata. In questo scorcio di stagione il giocatore ex Empoli ha dimostrato di poter essere ancora qualcosa di più di un ‘uomo spogliatoio’, risultando spesso utile. Le assenze congiunte di Sottil e Gonzalez hanno regalato maggiore spazio a ‘Ricky’, che ha saputo calarsi ancora bene nelle dinamiche a tinte viola.

Certamente gli anni passano per tutti, e sebbene Saponara non sia un calciatore a fine carriera, fisicamente non è più quello dei tempi migliori. La compilazione delle liste impone grandissima attenzione nelle scelte da fare sul piano numerico e tecnico. Al momento il rinnovo di Saponara è in stand-by e tutt’altro che scontato per vari motivi. Non sarà facile ottenere un posto nella Fiorentina che verrà.

Nel frattempo il fantasista di Forlì è pronto ancora una volta a mettersi a disposizione di Italiano. Contro il Monza potrebbe esserci ancora una maglia per lui, forse pure dal primo minuto. Tempo di attesa e di conferme per Saponara, che dopo un inizio in salita è riuscito a ritagliarsi una dimensione più precisa alla Fiorentina.