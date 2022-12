Saponara: “Vogliamo recuperare i punti persi e andare avanti nelle coppe. Castrovilli? Lo vedo bene, in allenamento non ha paura”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’amichevole contro l’Always Ready: “E’ stato un allenamento che abbiamo affrontato nel migliore dei modi, cercando di migliorare la condizione fisica e la nostra identità. Ci siamo fermati per poco quindi fisicamente stiamo bene, i test hanno dato buone risposte. Dobbiamo ovviamente riprendere il ritmo partita, ma sono sicuro che saremo pronti per la ripresa del campionato. Amrabat? Siamo tutti molto contenti per lui, ci sentiamo tramite messaggi. E’ un ragazzo che è sempre stato dedito alla causa viola, vederlo trionfare con il Marocco è una grande soddisfazione”.

E poi ha aggiunto: “L’obiettivo per la seconda parte di campionato è recuperare i punti che abbiamo in meno rispetto all’anno scorso, e poi passare il turno sia in Conference League che in Coppa Italia. A proposito di Conference, il Braga è sicuramente un avversario tosto ma noi siamo convinti delle nostre potenzialità. Le prossime amichevoli saranno utili anche per fare ulteriore esperienza europea. Infortunati? Sottil e Nico purtroppo ancora non li abbiamo a disposizione. Castrovilli invece l’ho visto molto bene, mi ha sorpreso perché non ha paura e non tira mai indietro la gamba. Sono tre giocatori importanti per noi, speriamo di riaverli il prima possibile”.