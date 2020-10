Si sarebbe dovuta giocare al Ciro Vigorito di Benevento l’amichevole tra Italia e Estonia in programma l’11 novembre. In queste ore invece è arrivata l’ufficialità dello spostamento della sede della gara: da Benevento a Firenze, stadio Artemio Franchi. Il motivo è legato al ridurre al minimo gli spostamenti della Nazionale Italiana, visto che gli Azzurri saranno in ritiro al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

