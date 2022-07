Sarà la settimana di Dodò: a Firenze a metà settimana per visite e firma, poi subito a Moena

Dopo l’arrivo a Firenze di Jovic e Gollini, oltre a quello di Mandragora, la prossima settimana sarà il turno di Dodo. Il terzino brasiliano sarà in città nei prossimi giorni, con le ultime faccende burocratiche che si stanno sistemando per via telematica con lo scambio dei documenti.

Per lui la Fiorentina cederà allo Shakhtar 14,5 milioni di euro più 3,5 di bonus. Il giocatore firmerà un quinquennale da 1,5 milioni a stagione e raggiungerà il ritiro di Moena subito dopo le visite mediche e la firma. A scriverlo è Il Tirreno.