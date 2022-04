“Sarà presto insieme a noi”, ma mancano ancora le certezze. Commisso, le richieste ai dirigenti e il contatto continuo con la squadra

“Sarà presto insieme a noi”. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è atteso a Firenze, ma ancora non c’è una data.

Nel racconto pubblicato stamani da La Nazione, viene definito come attentissimo e puntuale nelle richieste per conoscere i particolari, i dettagli, le sfumature di ogni singola operazione e iniziativa, e continuamente in contatto con i suoi uomini di fiducia all’interno della società.

L’ultima volta che si è sentita la sua voce è stato alla fine del mercato di gennaio. In quella occasione l’imprenditore americano rivendicò l’eccezionalità della cessione di Vlahovic alla Juventus e si dichiarò “deluso” per alcune reazioni da parte dei tifosi e sostenne anche di avere bisogno di “un momento di pausa per fermarsi e riflettere sul futuro”. Riflessioni metabolizzate e riconsiderate anche per l’ottima reazione del gruppo-squadra sul campo, con il quale il presidente si è quasi sempre mantenuto in contatto.