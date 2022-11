Sarà sold out al Mandela Forum per l’evento volto a raccontare il restyling del Franchi e il futuro di Campo di Marte

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Comune di Firenze ha fatto sapere che è già stato raggiunto il numero massimo di adesioni per l’evento che si terrà domani al Mandela Forum per raccontare il restyling dello stadio Artemio Franchi e il futuro dell’area di Campo di Marte.

“Saranno 350 i cittadini fiorentini presenti. All’iniziativa interverranno il sindaco Dario Nardella e i progettisti e i cittadini, che saranno suddivisi in 20 tavoli di discussione, potranno fare domande e considerazioni su un’opera attesa da tutta Firenze, così come sulla riqualificazione del quartiere. Saranno presentati anche tutti gli interventi sulla mobilità e le soluzioni urbanistiche che caratterizzeranno la Campo di Marte dal 2026 in poi.