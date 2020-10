Sarà un finale di ottobre da vietato sbagliare per la Fiorentina: gli errori potrebbero già costare caro

Spezia, Udinese in campionato e Padova in Coppa Italia. Tre partite in dieci giorni che chiuderanno un ottobre cominciato nella maniera peggiore per la Fiorentina di Iachini, con la bruciante sconfitta interna contro la Sampdoria. Chiuso anche il calciomercato adesso c’è da pensare al campo e al calcio giocato e i punti da fare sono quasi obbligatori. Si riparte tra una settimana dal Dino Manuzzi di Cesena per la sfida in campo neutro contro la neopromossa Spezia, poi altri sette giorni e la sfida contro gli altri bianconeri dell’Udinese tra le mura amiche. Due gare che potrebbero celare insidie, ma questa Fiorentina può e deve chiudere il mese con altri sei punti in tasca. Dopo tre giorni sempre al Franchi la sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia contro il Padova, formazione di Serie B. Vietato sbagliare la gara secca, per avanzare in una competizione che può regalare sempre sorprese. In questo finale di mese possibili errori potrebbero costare già caro.

