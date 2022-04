“Saranno famosi”: Eljon Toci sta conquistando la Primavera viola (e non solo) a suon di gol. La Fiorentina ce l’ha in casa il nuovo Vlahovic?

Se si dà uno sguardo alla classifica marcatori del campionato Primavera 1, si noterà che -a una sola lunghezza dal primo posto- si trova un giovane attaccante della Fiorentina. Con le sue 9 reti, Eljon Toci è il bomber rivelazione di Alberto Aquilani. Rivelazione sì, perché nonostante abbia segnato più di tutti in maglia viola, il classe 2003 fino all’anno non giocava con costanza nell’U19. La concorrenza col più vecchio Spalluto (oggi in Serie C e vanta già 10 gol tra i professionisti) l’aveva tenuto in ombra nella passata stagione. Senza più il 2001 in prestito al Gubbio, però, Toci è riuscito a esplodere.

Centravanti puro, a Eljon piace aiutare anche la squadra, sacrificandosi per la costruzione del gioco; tra i suoi numeri stagionali, infatti, annovera anche 4 assist. Sottoporta poi è letale: i 9 centri messi a segno lo certificano come uno dei migliori finalizzatori del campionato. Prestazioni che gli sono valse anche la sua prima convocazione in Nazionale U21. Proprio in questa sosta, è partito con la sua Albania per disputare le partite del girone di qualificazione agli Europei. 76 minuti in campo contro l’Inghilterra sono stati il suo bottino pregiato in campo internazionale. In passato, aveva già rappresentato il proprio paese, collezionando 7 presenze e 3 gol con l’U18.

La sua carriera inizia in maniera differente rispetto ai tanti giovani calciatori della sua età. Toci esordisce infatti già tra i professionisti nel FC Sudtirol, dove vanta pure 4 presenze nel 2020. Nel settembre dello stesso anno, la Fiorentina lo punta e se lo porta a casa. Prima in U18, poi di corsa in Primavera, dove sceglie la n°99 per giocarsi le sue carte con mister Aquilani. Come un’altra pianticella -che fu- del settore viola, anche Eljon ha come suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Vincenzo Italiano segue da vicino il talento albanese e lo aveva dimostrato anche lo scorso ottobre quando lo chiamò per rimpiazzare Gonzalez contro la Lazio.

Se la netta inversione di marcia rispetto al 2020/21 sta consentendo alla Primavera della Fiorentina di non lottare più per mantenere la categoria, ma bensì per i primi posti della classe, è merito soprattutto dell’exploit di Eljon Toci. Il metro e 83 di Dibër sta trascinando la squadra con i suoi gol e la leadership, caratteristiche che potrebbero portarlo già a breve in Prima Squadra. Intanto, Aquilani se lo coccola e proverà a centrare i playoff (la Fiorentina è attualmente terza in campionato) e bissare il successo in Coppa Italia dell’anno scorso (i viola sono in semifinale). Sperando che la parabola di un altro adepto dello Zlatanesimo non finisca come quella di Dusan Vlahovic, i tifosi viola possono sorridere al futuro immaginandosi già il prossimo n°99 esultare sotto la Fiesole.