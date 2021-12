“Sarebbe da c******* non valutare l’obiettivo Europa. Ma la Fiorentina non deve sottovalutare la Salernitana”

L’ex campione di pallanuoto e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato così a Radio Bruno: “Contro il Milan eravamo in super emergenza, ma abbiamo vinto e quindi possiamo superare qualsiasi ostacolo. L’obiettivo Europa è da valutare, sarebbe da coglioni non farlo, ma non sottovalutiamo la Salernitana che ha tutto da guadagnare”.

Poi ha concluso così: “Non mancano le sorprese quest’anno, serve caricare il gruppo contro la Salernitana perché non si prepara da sola”.