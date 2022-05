“Sarebbe un delitto buttare via con l’acqua sporca di Marassi un intero asilo di speranze calcistiche. Italiano è un qualcosa da conservare e non da gettare via al primo dispiacere”

Il giornalista Stefano Cecchi, in un commento pubblicato da La Nazione, tocca il tema Italiano. L’allenatore della Fiorentina è al centro di alcune discussioni dopo il pesante KO patito dalla squadra a Genova: “Se è vero che l’amarezza ancora oggi è oceanica – scrive Cecchi – è anche vero che sarebbe un delitto buttare via con l’acqua sporca di Marassi un intero asilo di speranze calcistiche. Compresa appunto la fiducia nella guida tecnica di Vincenzo Italiano“.

E ancora: “Italiano non ha certo il dono dell’infallibilità, errori ne ha commessi ed è normale sia così per un tecnico che è solo al secondo campionato di A. Lo stesso, quella sua idea di correggere le debolezze della rosa attraverso l’intensità, quel valorizzare il talento a disposizione con l’esuberanza, è stata una benedizione per questa squadra, non un limite. Qualcosa da conservare per costruire, non da buttare via al primo dispiacere“.