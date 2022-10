Sarri: “Alla Fiorentina abbiamo concesso troppo, poteva andarci peggio. La parola turnover mi sta sul cazzo”

Alla vigilia della gara di Europa League contro lo Sturm Graz, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato sulla partita contro la Fiorentina: “A Firenze abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tecnico, ma non sul piano tattico. Abbiamo concesso un sacco di occasioni alla squadra di Italiano, dovevamo fare meglio perché se la partita si fosse messa male saremmo potuti andare in difficoltà. A un certo punto ho messo Cancellieri perché ha gamba per attaccare gli spazi, mentre la Fiorentina ci assaltava sulle fasce”.

E poi ha detto la sua sul turnover: “E’ una parola che mi sta sul cazzo, perché lo ritengo una fissazione italiana. Gli inglesi giocano più di noi e vanno in campo sempre con gli stessi undici. Detto questo non mi piace preparare le partite in tre giorni, mi sembra di fare un altro lavoro. Il Mondiale d’inverno ci costringe a questo, non possiamo fare altro che adattarci”.