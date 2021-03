Sarri alla Fiorentina? Intanto Ramadani arriva a Napoli, ma non per parlare dell’allenatore

Ormai da giorni si alimentano le voci sull’ipotesi che Maurizio Sarri diventi il prossimo allenatore della Fiorentina. Ma l’ex tecnico della Juventus è accostato anche al Napoli, nell’ottico di un ritorno che sarebbe alquanto romantico.

Ad alimentare questa indiscrezione è stata la presenza quest’oggi nel capoluogo campano del procuratore del tecnico, Fali Ramadani. Tuttavia il motivo della visita era tutt’altro: come riporta Radio Punto Nuovo, infatti, Ramadani era in citta per incontrare i suoi assistiti Koulibaly e Maksimovic. Niente che riguardasse Sarri dunque, e soprattutto nessun incontro in programma col presidente De Laurentiis.