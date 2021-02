“Sarri alla Fiorentina non avrebbe i giocatori giusti per giocare come vuole lui. Si dovrebbe evolvere come fa De Zerbi”

A Lady Radio ha parlato della situazione in casa viola l’ex dirigente Gianni Di Marzio. Queste le sue parole: “Prandelli ha preso una squadra in difficoltà ma sta facendo bene. Sarri per il futuro? A Napoli ha fatto un buon lavoro ma servono determinati giocatori per giocare come vuole lui. Non so se alla Fiorentina lo potrebbe fare. Il calcio moderno è in continua evoluzione e anche Sarri dovrebbe adeguarsi a questo cambiamento, come fa il suo allievo De Zerbi. A Napoli lo riaccoglierebbero a braccia aperte. Gattuso? Il suo gioco è totalmente diverso da quello dell’ex allenatore dell’Empoli“.