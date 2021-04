“Sarri? Aspetterà per decidere il futuro. La Fiorentina è interessata a Gattuso”

Il noto giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto, ieri, a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del prossimo allenatore della Fiorentina: “E’ interessata a Gattuso, ma credo che lui in questo momento sta pensando solo di concludere il campionato col Napoli al meglio”.

E su Hysaj in viola. ” Credo che in questo momento il Milan è in pole per il terzino albanese.

Su Sarri? “Mi piacerebbe vederlo sulla panchina viola, lo dico da tifoso. Credo che però il tecnico toscano aspetterà ancora un po’ prima di decidere il suo futuro”