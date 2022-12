Sarri ci riprova, offerta della Lazio per Torreira: la risposta del Galatasary

La Lazio di Sarri lavora per accaparrarsi Lucas Torreira dalla Turchia. Non è certo un segreto che il centrocampista uruguaiano voglia tornare nel Bel Paese dove ha vissuto un ottimo anno alla Fiorentina. Secondo il portale turco Sporx.com, il club di Lotito avrebbe offerto 7 milioni di euro al Galatasaray, che però ha rifiutato le avances.

Torreira si è trovato benissimo in Italia, anche nella sua precedente esperienza alla Sampdoria e la scorsa estate aveva provato di tutto pur di rimanere a Firenze. Cacciato dalla società, con insinuazioni su presunte antipatie all’interno dello spogliatoio, l’uruguagio era stato costretto a lasciare. Adesso il mercato riaprirà i suoi battenti e la Lazio sembra non volersi arrendere e studia una nuova offerta per l’ex viola.