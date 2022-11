Sarri ci riprova, va da Lotito e gli chiede la cessione immediata di Luis Alberto: la risposta del patron laziale

Il Messaggero svela una notizia importante, soprattutto per la Lazio, ma anche in orbita Fiorentina. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano romano, infatti, sarebbe avvenuto un incontro, la sera prima del derby, tra Maurizio Sarri e il presidente biancoceleste Lotito. Il tecnico avrebbe ribadito al patron la richiesta di cedere a gennaio Luis Alberto, un nome che in estate era stato prepotentemente accostato alla società di Commisso.

Una cessione, quella del ‘Mago’, che consentirebbe alla Lazio di superare l’indice di liquidità e di comprare pedine più funzionali al gioco del tecnico toscano, come un terzino sinistro (Valeri o Parisi gli obiettivi) fino al sogno Rafa Silva del Benfica. La posizione di Lotito però resta la stessa di questa estate: non vuole regalare o svendere un giocatore importante come il centrocampista spagnolo.