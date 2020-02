Sarri: “Ci servirà tanta pazienza contro la Fiorentina, perché si difende bassa e ha giocatori per ripartire…”

Conferenza stampa anche per Maurizio Sarri, alla vigilia del match della sua Juventus contro la Fiorentina: “Preoccupato no. Si devono valutare, il percorso è buono. Abbiamo qualcosa meno in campionato e meglio in Champions e Coppa Italia. Il percorso a livello di risultati è buono, così come abbiamo anche la sensazione che possiamo fare meglio. Abbiamo partite preoccupanti, che casualmente o no sono arrivate a fine di un ciclo di gare. Questo va monitorato. Giocano bassi in difesa, concedono pochi spazi. E hanno giocatori con gamba per ripartire. Penso che la chiave sia giocare in velocità, a livello tattico servirà anche pazienza. E dovremo stare attenti a limitare i rischi di ripartenze”.