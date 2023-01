Sarri: “Ci siamo incasinati la partita da soli e avevamo tre giorni in meno di recupero rispetto ai viola. La Fiorentina ha più attaccanti di noi, ma hanno fatto meno gol dei nostri”

ROMA – L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, sul pareggio con la Fiorentina ha detto: “Gli ultimi 25 minuti abbiamo avuto situazioni per vincere, poi nel finale anche per perderla. Però a livello di atteggiamento a me la squadra è piaciuta. Ha provato a portare a casa i tre punti fino alla fine, con un atteggiamento bello e positivo. Giocando così tanto, ci sono partite dove si e meno brillanti”.

E poi ha aggiunto: “La partita ce la siamo incasinata da soli. Probabilmente è frutto di una brillantezza mentale più scadente rispetto alle partite iniziali. Avevamo tre giorni in meno di recupero rispetto agli avversari”.

E infine: “Se abbiamo bisogno di una punta? La Fiorentina ha più attaccanti di noi che però hanno fatto meno gol dei nostri“. (Ha collaborato Francesco Saverio Petito)