Sarri: “Dopo il 4-0 di Firenze sono andato a letto inferocito, volevo di più. Io non mi accontento mai”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista a RSI Sport, tornando a parlare anche della vittoria per 4-0 ottenuta contro la Fiorentina nello scorso turno di campionato. Un risultato decisamente ampio, eppure il tecnico biancoceleste non ne è stato totalmente soddisfatto almeno a sentire le sue dichiarazioni: “Io non mi accontento mai. Pensate che ho vinto 4-0 a Firenze e sono andato a letto inferocito. E’ il mio modo di pensare, per me l’obiettivo da raggiungere deve essere sempre qualcosa di impossibile. Altrimenti c’è il rischio di accontentarsi troppo facilmente”.