Sarri: Ecco le richieste fatte alla Fiorentina. Arrivano tante offerte al tecnico toscano

La trattativa tra la Juventus e Maurizio Sarri per la rescissione consensuale del contratto, va avanti. E intanto le offerte per l’allenatore non mancano di certo. Dalla Fiorentina, si legge sul Corriere Fiorentino, il tecnico toscano vorrebbe almeno un accordo triennale e una certa autonomia decisionale.

Oltre ai viola c’è anche la Roma, non del tutto convinta di Fonseca, in Italia oltre ad offerte che sono arrivate dall’estero.