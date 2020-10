Sarri-Fiorentina, il problema principale è…la Juventus. Il nodo da sciogliere e una fretta che non c’è? I dettagli

Sulla questione allenatore ha parlato poco fa il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso e a tal proposito, è stato categorico: “Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione”. Una decisione lecita (siamo solo alla quarta giornata di campionato) ma più che mai discutibile vista la poca qualità messa in campo da una squadra nettamente rinforzata (e Commisso ha sottolineato anche questo) rispetto all’anno precedente. Parole che comunque portano a più di una riflessione in merito e questo, fa parte del gioco delle parti. Perchè il “fantasma” di Maurizio Sarri aleggia dalle parti di Campo di Marte ormai da qualche settimana.

E arriviamo al tecnico di Figline. Come raccontano tanti amici dell’ex allenatore di Napoli e Juventus, la voglia di Sarri di tornare in patria sembra essere tanta e l’attenzione viola a tal proposito c’è sicuramente. Ma l’eventuale possibilità che si avveri l’approdo del figliol prodigo in riva all’Arno in questo momento non è ancora nelle mani viola. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, ancora non sarebbe del tutto in dirittura d’arrivo la rescissione tra il tecnico toscano e la Juventus. Il club bianconero avrebbe intuito una certa fretta nel liberarsi da parte di Sarri e come spesso accade in questi casi, si finisce sempre al tavolo…dei bracci di ferro. Modalità sui tempi e obblighi di “liquidazione” i temi caldi tra Sarri e la Juventus. Due nodi da sciogliere non proprio simpaticissimi per il tecnico toscano che però, non è detto che abbia una fretta immane tanto da forzare la mano subito col suo ex club.

Una trattativa, quella tra Sarri e la Juventus che potrebbe durare ancora qualche settimana ritardando di fatto il “ritorno sul mercato” dell’allenatore nato a Napoli ma fiorentino nell’anima. Dopo l’affare Chiesa e i contatti riallacciati con la Fiorentina, i bianconeri asseconderanno presto le richieste del loro ex tecnico liberandolo dalla “prigionia” del dover stare senza campo? E per Sarri in viola il tutto, è rimandato alla prossima puntata…