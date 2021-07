Sarri-Fiorentina: La conferma dei contatti e una verità nota da tempo. La scelta che ha portato il club viola verso un’altra strada

C’era chi non ci credeva e c’era chi parlava delle “solite invenzioni giornalistiche”. Però il fatto che vi siano stati contatti tra la Fiorentina e Maurizio Sarri, al momento della scelta di esonerare Iachini e prima di mettere sotto contratto Prandelli, vi era stato raccontato a più riprese. Adesso vi sono le parole dello stesso Sarri a suggellare questa che però è una verità nota da tempo.

Al di là di questo ragionamento crediamo che sia più interessante però parlare di quello che è successo dopo. Benché non vi fosse stata nessuna chiusura da entrambe le parti, le strade di Sarri e della Fiorentina sono diventate a seguire divergenti. Il club viola ha fatto una scelta con il 2021, che è quella di puntare con decisione su Gennaro Gattuso. Giunti a quel punto il tecnico calabrese ha soppiantato definitivamente quello toscano, almeno nella mente dei dirigenti gigliati ed è così che è avvenuto quello che tutti abbiamo visto. Un matrimonio che poteva anche consumarsi quello tra Sarri e la Fiorentina ma che non si è celebrato per una precisa scelta.

E’ chiaro che poi dietro, probabilmente, ci sono stati anche dei calcoli contabili: prendere l’ex allenatore di Napoli e Chelsea comporta un certo costo, sia in termini di ingaggi che di giocatori da portare in squadra, superiore a quello di un Gattuso, enormemente superiore rispetto ad un Italiano.