“Sarri ha spaccato Napoli, difficile rivederlo lì. La Fiorentina potrebbe essere la società più stimolante per lui”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore Alessio Tacchinardi, intervenendo anche sulla possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina: “Io fossi in Sarri non tornerei mai a Napoli, ha spaccato la città, era un Dio. Difficile rivederlo lì. Lui è un grandissimo allenatore. Mi piacerebbe vederlo sulla panchina della Fiorentina perché credo sia la società più stimolante per lui. Serve un progetto forte ma a Firenze potrebbe fare belle cose anche con i giovani. La Fiorentina ha già ottimi giocatori in rosa”.