Sarri-Juve: il matrimonio è già finito? Agnelli contatta già il possibile sostituto

L’eliminazione precoce dalla Champions, la sconfitta in finale di Coppa Italia, la rara brillantezza trovata in stagione che ha condotto sì allo scudetto ma con pochi punti di margine ed un finale costellato di sconfitte, stanno di fatto per mettere fine al rapporto tra la Juventus e Maurizio Sarri. Secondo l’esperto Alfredo Pedullà infatti, i bianconeri sono già in contatto con i potenziali sostituti, Simone Inzaghi ma soprattutto Mauricio Pochettino, reduce dall’esonero dal Tottenham dopo tante stagioni al top. Potrebbe essere lui l’erede del tecnico toscano a Torino.

