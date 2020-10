Sarri-Juventus, si tratta per la rescissione. Sullo sfondo c’è la Fiorentina

Sarri e la Juventus, c’è una trattativa in corso per arrivare alla rescissione contrattuale. Ne parla questa mattina La Stampa, quotidiano di proprietà del gruppo FCA, quindi vicino alle vicende di casa Juve. E anche su questo quotidiano si legge che sullo sfondo, per il tecnico toscano, c’è la Fiorentina.

In pratica, il contratto dell’allenatore coi bianconeri scadrà il 30 giugno 2021 e le parti sono a colloquio per eliminare questo vincolo con beneficio per entrambi. Ieri c’è stata un’importante accelerazione in questo senso. Il tutto mentre Iachini è sempre più in bilico dopo il deludente pari ottenuto a Cesena contro lo Spezia. I viola sono per Sarri la prima opzione visto che la città e la squadra sono da sempre nel suo cuore.