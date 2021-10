Sarri: “La Fiorentina è una squadra forte e totalmente diversa dal passato. La Lazio è pronta per reagire”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

Di seguito le sue parole: “Sappiamo le risposte che dobbiamo dare. Penso che la squadra sia pronta, ho visto l’atteggiamento giusto in questi giorni. Dobbiamo fare delle correzioni, perché alla base c’è qualcosa di sbagliato in alcuni approcci. Inoltre, si verificano sempre alla terza partita settimanale, in cui i dati fisici non sono diversi dalla prima. Sono le energie mentali che sono diverse. La Fiorentina è una squadra forte con un gioco completamente diverso dal passato. Ha vinto più partite in trasferta che in casa, potrebbe avere un futuro importante“.

Continua così Sarri: “Luis Alberto? Ha fatto otto partite su dodici da titolare e nelle altre quattro è entrato nella ripresa. Ci sono momenti della stagione in cui le necessità del singolo non sono le stesse della squadra: speriamo di risolvere i nostri problemi, così ci possiamo permettere lo spagnolo sempre in campo. Sfida tra Immobile e Vlahovic? I giocatori importanti possono sempre decidere il risultato. Ciro da anni segna in modo impressionante, Vlahovic è giovane e forte. Saranno importanti”.