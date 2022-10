Sarri: “La Fiorentina poteva andare in vantaggio, poi ci siamo andati noi. Abbiamo vinto su un campo difficilissimo”

In sala stampa il tecnico laziale Maurizio Sarri commenta così la roboante vittoria sulla Fiorentina:

“Abbiamo fatto una buona partita perché abbiamo sofferto, la Fiorentina è partita bene e poteva andare in vantaggio, poi ci siamo andati noi. Poi a fine primo tempo e inizio secondo, loro potevano riaprirla. Nel finale si sono sbilanciati e sono calati più di noi, essendo partita da post giovedì. Non è un risultato da prendere al 100% perché la Fiorentina ci ha creato difficoltà, ha avuto occasioni per aprirla o riaprirla. Abbiamo vinto su un campo difficilissimo, contro una squadra destinata a risalire in classifica”.